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В Донецке анонсировали новое заседание ТКГ по Донбассу 9 июня

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу пройдет в среду, 9 июня, заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Заседание Контактной группы завершено, следующая встреча состоится 9 июня", - говорится в сообщении, распространенном в среду МИД ДНР.

Из-за пандемии коронавируса переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на Востоке Украины проходят в режиме видеоконференции.

ДНР Донбасс Украина

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