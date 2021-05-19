В Донецке анонсировали новое заседание ТКГ по Донбассу 9 июня
Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу пройдет в среду, 9 июня, заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Заседание Контактной группы завершено, следующая встреча состоится 9 июня", - говорится в сообщении, распространенном в среду МИД ДНР.
Из-за пандемии коронавируса переговоры ТКГ по урегулированию конфликта на Востоке Украины проходят в режиме видеоконференции.