Нетаньяху заявил, что доволен итогами операции против сектора Газа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ходе завершившейся в ночь на пятницу операции смог нанести очень большой ущерб бойцам палестинских группировок из сектора Газа.

"Мы нанесли максимальный ущерб бойцам ХАМАС и при этом - минимизировали наши собственные потери", - приводят его слова израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, Израиль нанес этой палестинский группировке "удар, который они даже не могли себе представить". В частности, как отметил глава правительства, Израилю удалось уничтожить сеть подземных тоннелей в секторе Газа, а также - поразить важные наземные цели.

По данным премьера, в ходе продлившейся 11 дней операции Израиль ликвидировал 200 бойцов палестинских группировок, а том числе 25 их командиров. "А те, кто не погиб, теперь знают, что мы можем до них добраться, в том числе - и под землей", - подчеркнул Нетаньяху.

В целом, подводя итоги операции, премьер заявил, что ЦАХАЛ "добился таких успехов, которых не добивалась ни одна армия".

Он подчеркнул, что без колебаний отдал бы приказ и о сухопутной операции в секторе Газа, если бы посчитал, что она необходима.

В свою очередь в ливанском движении "Хезболла" в пятницу заявили, что считают палестинцев из сектора Газа победителями вооруженного конфликта с Израилем.

"Хезболла" поздравляет палестинский народ, оказавший мужественное сопротивление, с исторической победой над сионистским врагом", - цитируют израильские СМИ заявление группировки.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока стороны его соблюдают.

Ранее в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.