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Нетаньяху заявил, что доволен итогами операции против сектора Газа

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ в ходе завершившейся в ночь на пятницу операции смог нанести очень большой ущерб бойцам палестинских группировок из сектора Газа.

"Мы нанесли максимальный ущерб бойцам ХАМАС и при этом - минимизировали наши собственные потери", - приводят его слова израильские СМИ.

По словам Нетаньяху, Израиль нанес этой палестинский группировке "удар, который они даже не могли себе представить". В частности, как отметил глава правительства, Израилю удалось уничтожить сеть подземных тоннелей в секторе Газа, а также - поразить важные наземные цели.

По данным премьера, в ходе продлившейся 11 дней операции Израиль ликвидировал 200 бойцов палестинских группировок, а том числе 25 их командиров. "А те, кто не погиб, теперь знают, что мы можем до них добраться, в том числе - и под землей", - подчеркнул Нетаньяху.

В целом, подводя итоги операции, премьер заявил, что ЦАХАЛ "добился таких успехов, которых не добивалась ни одна армия".

Он подчеркнул, что без колебаний отдал бы приказ и о сухопутной операции в секторе Газа, если бы посчитал, что она необходима.

В свою очередь в ливанском движении "Хезболла" в пятницу заявили, что считают палестинцев из сектора Газа победителями вооруженного конфликта с Израилем.

"Хезболла" поздравляет палестинский народ, оказавший мужественное сопротивление, с исторической победой над сионистским врагом", - цитируют израильские СМИ заявление группировки.

В ночь на пятницу вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа. Пока стороны его соблюдают.

Ранее в течение примерно 11 дней Армия обороны Израиля наносила удары по Газе в ответ на проводившиеся оттуда пуски ракет.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной

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В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.По меньшей мере 215 палестинцев получили в понедельник ранения в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Ранее власти решили ограничить доступ к Храмовой горе из-за того, что в этом году День Иерусалима совпадает со священным для мусульман месяцем Рамадан.Полиция применила против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В соцсетях также появились видеозаписи, на которых светошумовые гранаты попадают внутрь мечети Аль-Акса.Всплеск насилия отмечался в этом районе и ранее - в Рамадан, когда полиция блокировала доступ к популярному месту, где мусульмане традиционно собирались после дневного постаВпоследствии израильская полиция отменила ограничения, однако затем волнения палестинцев начались вновь на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе.Израильские военные в ночь на вторник нанесли удары по 130 целям в секторе Газа, в ответ на ракетные обстрелы из Газы, не прекращающиеся с вечера понедельника. На фото: Израильский воздушный удар по городу Газа.Ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки и военным комплексам ХАМАС, местам производства боеприпасов, а также по двум тоннелям, которые использовали боевикиВечером в понедельник истек срок ультиматума ХАМАС, потребовавшего от властей Израиля очистить от сил безопасности Храмовую гору и квартал Шейх Джаррах в Иерусалиме, а также освободить всех палестинцев, задержанных в ходе беспорядков в городеЖертвами израильских ракетных ударов стали 24 человека, 103 человека получили ранения. Таковы данные палестинского агентства WAFA.Израильские военные допустили сухопутную операцию против ХАМАС. Министр обороны Бенни Ганц уже одобрил призыв 5 тысяч резервистов в случае обострения ситуации вокруг сектора Газа.
В последние несколько дней не прекращаются волнения палестинцев на фоне решения суда Израиля о выселении нескольких палестинских семей из квартала Шейх Джаррах. На фото: ракеты, выпущенные из Газы, летят в сторону Израиля.
Биньямин Нетаньяху Израиль Сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ Хеболла

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