Поиск
AНачало в 16:15Россия Россия1 : 1Чехия ЧехияПервый периодонлайнBНачало в 16:15Германия Германия0 : 0Италия ИталияПервый период

Более 10 армянских солдат попали в больницу после драки с азербайджанскими военными

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армянские военнослужащие госпитализированы после драки с перешедшими на территорию республики военнослужащими вооруженных сил Азербайджана, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Армении.

"В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии", - сказали в ведомстве.

Армянские СМИ сообщают об 11 госпитализированных военнослужащих из Армении.

Ранее в Минобороны Армении утверждали, что инцидент был "сглажен". "По состоянию на 21 мая обстановка не претерпела изменений. Вечером у Черного озера между армянскими и азербайджанскими военными произошла ссора, которая была сглажена усилиями командования", - говорилось в сообщении. В ведомстве отметили, что, в целом, обстановка стабильная.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В четверг и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян заявил в парламенте, что около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Он отметил, что логика действий ВС Армении заключается в том, чтобы "тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев".

"В политическом смысле наши действия следующие - не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, сделать максимум для предотвращения военного столкновения, достичь того, чтобы азербайджанские ВС покинули территорию Армении", - сказал Пашинян.

Армения Азербайджан

Новости по теме

Новости

У Храмовой горы начались стычки между палестинцами и полицией Израиля

Нетаньяху заявил, что доволен итогами операции против сектора Газа

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Глава МИД Украины счел завершение "Северного потока 2" поражением США

Медведчук отверг подозрения в передаче информации спецслужбам РФ

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России

Илон Маск заявил, что Tesla "близка" к присутствию в России
Крушение украинского самолета в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране

В Канаде признали терактом уничтожение украинского Boeing в Иране
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 165 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 21 мая

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

Фондовый рынок США в четверг вырос на данных по рынку труда

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"

В Сенате США захотели восстановить санкции против "Северного потока 2"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');