Более 10 армянских солдат попали в больницу после драки с азербайджанскими военными

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Армянские военнослужащие госпитализированы после драки с перешедшими на территорию республики военнослужащими вооруженных сил Азербайджана, сообщили "Интерфаксу" в Минобороны Армении.

"В результате драки вечером 20 мая на территории Черного озера в Сюникской области есть пострадавшие, которые госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии", - сказали в ведомстве.

Армянские СМИ сообщают об 11 госпитализированных военнослужащих из Армении.

Ранее в Минобороны Армении утверждали, что инцидент был "сглажен". "По состоянию на 21 мая обстановка не претерпела изменений. Вечером у Черного озера между армянскими и азербайджанскими военными произошла ссора, которая была сглажена усилиями командования", - говорилось в сообщении. В ведомстве отметили, что, в целом, обстановка стабильная.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В четверг и.о. премьер-министра республики Никол Пашинян заявил в парламенте, что около 600 военнослужащих ВС Азербайджана находятся на территории Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Он отметил, что логика действий ВС Армении заключается в том, чтобы "тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев".

"В политическом смысле наши действия следующие - не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, сделать максимум для предотвращения военного столкновения, достичь того, чтобы азербайджанские ВС покинули территорию Армении", - сказал Пашинян.