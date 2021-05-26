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Ученые выяснили, с какими белками клеток человека взаимодействует SARS-CoV-2

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ученые университетов Оксфорда и Глазго, а также Университета медицины и науки Розалинд Франклин (США) получили новые данные о жизненном цикле SARS-CoV-2. Эта информация может стать основой для новых вариантов лечения, сообщает Университет Глазго.

"Определив ключевые клеточные белки, которые играют решающую роль в продвижении или ограничении вирусных инфекций, исследователи полагают, что можно будет разработать новые противовирусные методы лечения или перепрофилировать доступные лекарства", - говорится в сообщении.

Исследователи разработали новаторский подход к специфической идентификации различных белков, взаимодействующих с РНК SARS-CoV-2 в клеточных линиях эпителия легких.

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Выяснилось, что вирусная РНК взаимодействует с десятками клеточных белков. По оценке ученых, эти белки являются фундаментальными для инфекции SARS-CoV-2 и многие из них имеют большой потенциал для новых терапевтических подходов против COVID-19, возможно, с использованием уже существующих лекарств.

"С помощью только первого доступного ингибитора, который мы протестировали на клеточных моделях, мы смогли подавить репликацию вируса", - отмечает доктор Альфредо Кастелло из Центра вирусных исследований Университета Глазго.

Ученые также обнаружили, что многие из этих белков также участвуют в заражении другими РНК-вирусами. Поэтому существует потенциал для открытия методов лечения с широким спектром действия, которые могут быть готовы в случае появления, например, нового коронавируса.

По мнению ученых, сейчас особенно актуальна разработка вариантов лечения, которые могут работать против различных мутаций SARS-CoV-2.

"Мы считаем, что можем сделать это, нацелившись на клетку-хозяина, а не на вирус", - отмечает Кастелло.

США Великобритания коронавирус

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