РФ готова расширить транспортное сообщение с Белоруссией при первой возможности

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Решение о расширении транспортного сообщения с Белоруссией не является политическим и полностью зависит от ситуации с пандемией, заявил в четверг премьер РФ Михаил Мишустин в беседе с белорусским коллегой Романом Головченко.

"Первое, что мы сделаем, - конечно же, расширим наши взаимные контакты при помощи любых видов транспорта при первой же возможности", - сказал Мишустин.

Так он отреагировал на слова белорусского премьера, который предложил вернуть количество рейсов между странами к допандемийному уровню, а также открыть новые направления. По его словам, эта мера поддержала бы РФ и Белоруссию на фоне европейских рестрикций, объявленных в том числе из-за ситуации с самолетом Ryanair.

Мишустин отметил в ответ, что в решениях, связанных с транспортным сообщением, "никакой политики нет".

"Мы постепенно открываем воздушное и (иное) сообщение, которое так необходимо нашим гражданам. Конечно же, это полностью зависит от ситуации, связанной с пандемией", - заверил российский премьер.

На этой неделе лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.