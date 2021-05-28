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Путин поздравил Асада с победой на выборах и заверил в поддержке

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин подчеркнул, что "российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны".

Как ранее сообщалось, Башар Асад победил на президентских выборах 26 мая, набрав 95,1% голосов. На посту президента Асад будет семь лет.

Верховный конституционный суд Сирии ранее в мае объявил, что до борьбы за кресло главы государства допущены три кандидата: нынешний президент страны Башар Асад, Махмуд Марей от партии "Демократический арабский социалистический союз" и Абдалла Абдалла от "Социалистов-юнионистов". При этом, заявки в кандидаты подал в общей сложности 51 человек, однако большей части из них отказали по разным причинам. Среди требований к кандидату – быть мусульманином старше 40 лет и не иметь гражданств других стран.

На прошлой неделе в выборах приняли участие те сирийцы, которые проживают за рубежом. Проголосовать они могли в дипмиссиях Сирии.

Это вторые президентские выборы с начала гражданской войны в Сирии. Предыдущие состоялись в 2014 году, и тогда впервые за десятилетия до выборов были допущены кандидаты, которые не являются членами семьи Асад.

Представители базирующейся за рубежом сирийской оппозиции ранее заявляли об отказе участвовать в президентских выборах. Выборы не согласились признавать свободными и в ЕС. Аналогичную позицию занимают в США, заявляя, что выборы не соответствуют требованиям резолюции СБ ООН 2254.

Война в Сирии продолжается уже более 10 лет. К настоящему моменту сирийское правительство контролирует большую часть территории страны.

РФ Сирия Владимир Путин Башар Асад

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