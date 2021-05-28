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Великобритания разрешила применять COVID-вакцину Johnson & Johnson

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Британский регулятор лекарственных средств в пятницу одобрил применение вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией Johnson & Johnson.

В британском агентстве по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) сообщили, что вакцинация проводится одной дозой препарата и разрешена для британцев в возрасте от 18 лет и старше.

Кроме того, агентство опубликовало список возможных побочных эффектов от введения вакцины, среди них - тромбоз, возникновение чувства тревоги и риск кровотечения при внутримышечном введении.

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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок приветствовал одобрение использования вакцины. "Поскольку Janssen (торговая марка J&J)- однодозовая вакцина, это сыграет важную роль в ближайшие месяцы, когда мы удвоим наши усилия, чтобы каждый получил прививки", - приводит Sky News слова Хэнкока.

Таким образом, в Великобритании на данный момент разрешены четыре вакцины от COVID-19.

В апреле сообщалось, что в EMA (Европейское агентство лекарственных средств) поступала информация о четырех случаях тромбоэмболических осложнениях - одном во время клинических испытаний и трех во время прививочной кампании в США; один из случаев завершился летальным исходом. Тогда агентство сообщило, что приступило к проверке предполагаемой связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов у привитых этой вакциной.

Также в апреле два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.

Позднее регулирующие органы США - Центр по контролю за заболеваниями США (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) - разрешили возобновить применение препарата Johnson & Johnson.

Великобритания Johnson & Johnson коронавирус

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