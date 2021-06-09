В июне истекает срок действия миллионов доз вакцины Johnson & Johnson

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Клиники и центры вакцинации в ряде американских штатов сообщают, что уже в июне истекает срок действия имеющихся в их распоряжении миллионов доз вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson, сообщило издание The Wall Street Journal.

Информация об этом поступает из штатов Филадельфия, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Оклахома, Кентукки и Арканзас.

Вакцина Johnson & Johnson имеет ряд преимуществ перед широко используемыми в США препаратами Moderna и Pfizer: ее можно хранить в обычных холодильниках и для иммунизации требуется введение только одной дозы. Газета отмечает, что задержка с использованием вакцины связана с апрельским решением приостановить ее применение из-за опасений образования тромбов. Были зафиксированы шесть случаев тромбоза после прививки, одна женщина скончалась.

The Wall Street Journal отмечает, что значительное число стран остро нуждается в вакцинах от коронавируса, однако поставки им вакцины, срок действия которой истекает, нецелесообразны. Во-первых, это требует преодоления значительных материально-технических и юридических препятствий. Во-вторых, эти страны опасаются использовать вакцины после истечения срока их годности, а в случае получения еще в пределах срока годности не смогут быстро их распространить.

В апреле сообщалось, что в EMA (Европейское агентство лекарственных средств) поступала информация о четырех случаях тромбоэмболических осложнений. Тогда агентство сообщило, что приступило к проверке предполагаемой связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов у привитых этой вакциной. Также в апреле два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия получения от уколов вакциной компании Johnson & Johnson. Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию на время выявления связи между появлением тромбозов и вакцинацией препаратом Johnson & Johnson.