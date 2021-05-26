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Бельгия ограничила использование вакцины от J&J после смерти привитого пациента

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство Бельгии приостанавливает вакцинацию от COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson для людей моложе 41 года после смерти от тяжелых побочных эффектов привитой женщины, пишут в среду западные СМИ со ссылкой на бельгийский Минздрав.

"На межминистерском совещании принято решение временно предоставлять вакцину населению в возрасте 41 года и старше до проведения EMA (Европейским агентством лекарственных средств) более подробного анализа преимуществ и рисков вакцины", - говорится в заявлении министров здравоохранения Бельгии.

В заявлении отмечается, что 21 мая скончалась женщина моложе 40 лет, которую доставили в больницу с серьезным тромбозом и тромбоцитопенией (снижение количества тромбоцитов, что сопровождается повышенной кровоточивостью и проблемами с остановкой кровотечений).

В апреле сообщалось, что в EMA поступала информация о четырех случаях тромбоэмболических осложнений - одном во время клинических испытаний и трех во время прививочной кампании в США; один из случаев завершился летальным исходом. Тогда агентство сообщило, что приступило к проверке предполагаемой связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и случаями появления тромбов у привитых.

Также в апреле два центра массовой вакцинации в штатах Северная Каролина и Колорадо (США) временно закрылись после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия от уколов вакциной Johnson & Johnson.

Американские органы здравоохранения рекомендовали приостановить вакцинацию препаратом производства после того, как они начали расследование по поводу образования тромбов у шести женщин, получивших эту вакцину. Один человек скончался.

Позднее регулирующие органы США - Центр по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) - разрешили возобновить применение препарата Johnson & Johnson.

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Хроника 09 января 2020 года – 26 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Johnson & Johnson Бельгия Коронавирус

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