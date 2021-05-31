В США выяснили, что прививка усилит возникший после COVID-19 иммунитет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ученые Рокфеллеровского университета (США) установили, что люди, перенесшие COVID-19, обладают сильным иммунитетом против коронавируса в течение как минимум года после первоначального заражения, а прививка повышает естественный иммунитет. Об этом говорится в сообщении университета.

"При анализе антител, присутствующих в крови пациентов с COVID, ученые Рокфеллера смогли проследить эволюцию этих изменчивых молекул. Они обнаружили, что вакцинация повышает иммунитет, который эти люди естественным образом развивают при инфекции, настолько, что они, вероятно, защищены даже от возникающих вариантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 63 человека, участвовавших в исследовании, болели COVID-19 весной прошлого года.

Данные наблюдений за ними показывают, что со временем антитела, продуцируемые В-клетками иммунной системы (клетками памяти), все лучше и лучше нейтрализуют SARS-CoV-2, что позволяет предположить, что у этих людей развивается улучшенная, длительная защита от вируса.

Более того, исследователи обнаружили, что эти антитела были дополнительно усилены среди 26 человек в группе, которые получили по крайней мере одну дозу вакцины Moderna или Pfizer.

"Эта группа людей выработала антитела, которые исключительно устойчивы к наиболее распространенным вариантам SARS-CoV-2, таким как те, которые впервые были выделены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке", - отмечается в сообщении.

Ученые установили, что мощные антитела вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, которые резко активизируются после вакцинации.

Таким образом, считают исследователи, результаты свидетельствуют о том, что своевременное усиление иммунитета с помощью современных вакцин может обеспечить дополнительную защиту и у людей, которые уже сталкивались с COVID-19.