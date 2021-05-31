Поиск
AНачало в 16:15Чехия Чехия1 : 1Дания ДанияТретий периодBНачало в 16:15США США1 : 0Германия ГерманияПерерывAНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан Казахстан

В США выяснили, что прививка усилит возникший после COVID-19 иммунитет

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ученые Рокфеллеровского университета (США) установили, что люди, перенесшие COVID-19, обладают сильным иммунитетом против коронавируса в течение как минимум года после первоначального заражения, а прививка повышает естественный иммунитет. Об этом говорится в сообщении университета.

"При анализе антител, присутствующих в крови пациентов с COVID, ученые Рокфеллера смогли проследить эволюцию этих изменчивых молекул. Они обнаружили, что вакцинация повышает иммунитет, который эти люди естественным образом развивают при инфекции, настолько, что они, вероятно, защищены даже от возникающих вариантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 63 человека, участвовавших в исследовании, болели COVID-19 весной прошлого года.

В миреВ США в поисках лекарства сделали рентгенограмму основного фермента SARS-CoV-2Читать подробнее

Данные наблюдений за ними показывают, что со временем антитела, продуцируемые В-клетками иммунной системы (клетками памяти), все лучше и лучше нейтрализуют SARS-CoV-2, что позволяет предположить, что у этих людей развивается улучшенная, длительная защита от вируса.

Более того, исследователи обнаружили, что эти антитела были дополнительно усилены среди 26 человек в группе, которые получили по крайней мере одну дозу вакцины Moderna или Pfizer.

"Эта группа людей выработала антитела, которые исключительно устойчивы к наиболее распространенным вариантам SARS-CoV-2, таким как те, которые впервые были выделены в Великобритании, Южной Африке и Нью-Йорке", - отмечается в сообщении.

Ученые установили, что мощные антитела вырабатываются группами высокоразвитых В-клеток памяти, которые резко активизируются после вакцинации.

Таким образом, считают исследователи, результаты свидетельствуют о том, что своевременное усиление иммунитета с помощью современных вакцин может обеспечить дополнительную защиту и у людей, которые уже сталкивались с COVID-19.

США коронавирус

Новости по теме

Новости

Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз

Совет ЕС ужесточил правила получения шенгенских виз

Тунис отменил ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня

Москва заявила о готовности обсуждать с США права человека на определенных условиях

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

В МИД РФ заявили, что повестки дня США и России к саммиту не совпадают

В Китае семьям разрешили иметь трех детей

В Китае семьям разрешили иметь трех детей

Россиянке Сапеге в понедельник должны предъявить обвинение

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 170 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 мая

Датские спецслужбы помогали АНБ США следить за лидерами ЕС

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');