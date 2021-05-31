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Прага призвала Москву вывести Чехию из списка "недружественных стран"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чехия обратилась к России с просьбой удалить страну из списка "недружественных государств".

В заявлении на сайте чешского МИД подчеркивается, что без этого шага будет невозможно "вернуться к стандартной дипломатической коммуникации, и начать думать о возможности полной нормализации взаимоотношений".

Дипломатическое противостояние

"Ради снижения напряженности в двусторонних отношениях Чешская Республика призывает Российскую Федерацию воздержаться от упоминания Чехии, как страны, ведущей против России недружественные действия, и отменить принятые меры", - говорится в заявлении.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек подчеркивает, что составление списка "недружественных стран" идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Затем Россия включила Чехию в список стран, ведущих в отношении Москвы враждебную деятельность.

Чехия МИД

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