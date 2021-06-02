ФРГ ведет переговоры с РФ о разрешениях на полеты в обход Белоруссии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство транспорта Германии ведет переговоры с Россией о разрешениях на полеты в обход Белоруссии, как только РФ даст разрешение компании Lufthansa, ФРГ выдаст разрешение российским авиакомпаниям, сообщила "Интерфаксу" представитель пресс-службы германского министерства.

"Федеральное министерство транспорта и немецкое посольство находятся в тесном контакте с российскими ведомствами, регулирующими авиацию. Как только Федеральное агентство воздушного транспорта РФ даст разрешение на полеты Lufthansa, будут разрешены полеты российских самолетов", - сообщила представитель ведомства.

Минтранс ФРГ сообщил, что Россия не выдала Lufthansa разрешения на полеты на июнь, поэтому рейсы 2 июня пришлось аннулировать. По причине невыдачи разрешения службы ФРГ отказали в приеме рейсов самолетам "Аэрофлота" и S7, у "Аэрофлота" было отменено три рейса накануне и четыре рейса в среду.

Ранее стало известно, что Lufthansa 2 июня отменила два рейса в Россию, планировавшиеся в обход воздушного пространства Белоруссии. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, отмена рейсов связана с несвоевременной подачей документов об их согласовании.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Лайнер посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.