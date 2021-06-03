Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - ЕС планирует в пятницу ввести санкции в отношении белорусских авиаперевозчиков из-за ситуации с посадкой авиарейса компании Ryanair в Минске, пишет в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

По данным источников, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь с пятницы на субботу.

ЭкономикаПротасевич в эфире госТВ предположил, что его "подставили"Читать подробнее

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Белоруссии. Под санкции также может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит ЕС решил ввести дополнительные персональные санкции в отношении белорусских лиц.

Посадка самолета

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

После приземления в Минске были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, и его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Протасевич является также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга". Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

ЕС Белоруссия

Новости по теме

Новости

Понятие "олигарх" введут в законодательство Украины

Что случилось этой ночью: четверг, 3 июня

Пандемия коронавируса

Президент оргкомитета высказалась против отмены Олимпиады из-за пандемии

Предприятия атакованной хакерами JBS планируют возобновить работу в четверг

NASA объявило о двух новых миссиях на Венеру

NASA объявило о двух новых миссиях на Венеру

Microsoft представит новую версию Windows 24 июня

Microsoft представит новую версию Windows 24 июня
Пандемия коронавируса

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса

ФМБА заявило об эффективности новой вакцины при любой мутации коронавируса

ФБР счел причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi

ФБР счел причастными к кибератаке на JBS сервисы REvil и Sodinokibi

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Яир Лапид объявил президенту Израиля о создании правящей коалиции

Нанесший себе травмы в зале суда оппозиционер Латыпов выписан из больницы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');