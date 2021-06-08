Пашинян обещал кадровую чистку после досрочных выборов в Армении

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - После парламентских выборов в Армении в системе государственного управления будут проведена кадровая чистка, заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат на пост главы правительства от партии "Гражданский договор" Никол Пашинян.

На встрече с жителями одной из общин во вторник Пашинян напомнил, что до смены власти в 2018 году он обещал не затевать кадровых перестановок и свое обещание выполнил, но теперь "чиновники, которые прятались в коридорах народной власти после 2018 года и играли роль троянского коня, будет зачищены".

"Дайте мне мандат на кадровую чистку, мы выбросим всех троянских коней из системы государственного управления Армении. Сегодня присылают фотографии с разных собраний, где людей принудили придти туда. Очевидно, что руководители некоторых учреждений, главы некоторых общин используют административные рычаги, чтобы вывести людей на митинги", - заявил Пашинян.

Напомнив о возможности привлечения к уголовной ответственности за принудительный сбор людей на предвыборные митинги, Пашинян заявил, что этими случаями займутся правоохранительные органы.

В апреле Пашинян заявил в телеобращении, что уходит в отставку со своего поста, но продолжит выполнять обязанности до проведения внеочередных парламентских выборов.