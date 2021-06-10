В Армении задержаны руководители штабов Демократической партии

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Руководители штабов Демократической партии Армении были задержаны во время встречи со сторонниками в Араратской области республики, заявил кандидат в премьеры от Демпартии Тигран Арзанканцян.

"Лидеры партии посетили полицейское отделение Арташата, чтобы выяснить все обстоятельства задержания, но пока не получили ответа от полиции", - написал он в среду в фейсбуке.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня.

В выборах примут участие сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Республиканская" и "Отечество" блок "Честь имею" (кандидат на пост премьера - Ванецян); сформированный экс-президентом Робертом Кочаряном, партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блок "Армения" (кандидат на пост премьера - Кочарян); сформированный политологом Левоном Шириняном и депутатом парламента Арманом Бабаджаняном "Блок демократов "Ширинян-Бабаджанян" (кандидат на пост премьера - Бабаджанян); сформированный политологом Андриасом Гукасяном и главой партии "Национально-демократический союз" Аршаком Садояном блок "Свободная Родина" (кандидат на пост премьера - Гукасян).

Последние два блока выступают за смену внешнеполитического курса Армении в сторону Запада.

В выборах также примут участие возглавляемая и. о. премьер-министра Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

В выборах примут участие партия "Справедливая Армения", национально-христианская партия "Пробуждение", партии "Свобода", "Единая Родина", "Всеармянская национальная государственность", "Наш дом Армения", "Республика", "Армянская Родина", Демократическая партия Армении, партия "Национально-консервативное движение 5165", социал-демократическая партия "Решение гражданина", партии "Национальная повестка", "Подъем", Либеральная партия, партия "Армянские орлы - Единая Армения", Европейская партия Армении, партии "Национально-демократический полюс", "Суверенная Армения".