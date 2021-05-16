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Тер-Петросян заявил о готовности участвовать в выборах в парламент в Армении

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Первый президент Армении (1991-1998 годы - ИФ), глава партии "Армянский национальный конгресс" Левон Тер-Петросян объявил о готовности участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах и стать кандидатом на пост премьера республики.

"Если правление партии "Армянский национальный конгресс" примет решение участвовать в выборах, то предвыборный список возглавлю я. Присутствие АНК в парламенте необходимо лишь хотя бы для того, чтобы в атмосфере всеобщей какофонии был слышен голос здравомыслия", - сказал он на съезде возглавляемой им партии в воскресенье.

Тер-Петросян обвинил действующего премьера Никола Пашиняна в поражении в карабахской войне, недееспособности управлять государством и обеспечивать безопасность страны.

"Необходимо не позволить воспроизведение власти Пашиняна, кроме того необходимо не допустить победу на выборах Роберта Кочаряна (второй президент Армении, 1998-2008 годы - ИФ)", - заявил он.

"В случае победы любого из них внутриполитическая борьба не только не успокоится, но и еще более ужесточится, - отметил Тер-Петросян. - Власть не будет иметь возможности заниматься вопросами безопасности".

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Накануне сообщалось, что экс-президент Армении, председатель оппозиционной Республиканской партии Серж Саргсян не будет участвовать в парламентских выборах.

В начале этой недели президент Армении Армен Саркисян подписал указ о проведении досрочный выборов в парламент в стране 20 июня.

Армения Левон Тер-Петросян

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