Ученые выяснили, что симптомы вирусных инфекций можно узнать в геномах вирусов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Ученые США разработали вычислительный метод, позволяющий прогнозировать симптомы и вирулентность различных патогенов, а также идентифицировали человеческие белки, на которые воздействует SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19. Об этом сообщает Американское химическое общество.

Отмечается, что вирусные ферменты-протеазы, расщепляющие пептидную связь между аминокислотами в белках, играют важную роль в репликации вируса. В частности, для SARS-CoV-2 имеет большое значение папаиноподобная протеаза PLpro.

"Теперь исследователи обнаружили другие мишени PLpro в протеоме (совокупность белков организма - ИФ) человека, включая белки, участвующие в сердечно-сосудистой функции, свертывании крови и воспалении, предполагая связь между инактивацией этих белков и симптомами COVID-19", - говорится в сообщении.

Вирусы, в том числе SARS-CoV-2, производят несколько белков в виде одного длинного "полипротеина", а вирусные ферменты-протеазы распознают специфические аминокислотные последовательности в этом полипротеине и разрезают его, чтобы высвободить отдельные белки.

Однако некоторые белки человека также содержат эти последовательности (известные как гомологичные последовательности хозяина-патогена или SSHHPS), включая те, которые участвуют в генерации врожденного иммунного ответа.

Исследователи разработали вычислительный метод для поиска в базе данных всех известных белков человека последовательностей, похожих или идентичных SSHHPS SARS-CoV-2.

Анализ показал, что это белки, которые имели сердечно-сосудистые, воспалительные, почечные, дыхательные или связанные с кровью функции.

Например, два из белков, содержащих SSHHPS, были сердечными миозинами, связанными с несколькими кардиомиопатиями, один был антикоагулянтом (предотвращает образование тромбов), а другой-противовоспалительным белком.

Инактивация этих белков PLpro согласуется с симптомами COVID-19 – поражением сердца, тромбами и воспалением. Команда подтвердила, что PLpro может разрезать эти белковые последовательности in vitro (вне живого организма).

Проведение того же анализа на SSHHPS для вирусной протеазы Зика выявило белки, связанные с неврологическим развитием и нарушениями, соответствующими симптомам Зика.

"Эти результаты предполагают, что симптомы и вирулентность вирусов могут быть предсказаны непосредственно из их геномных последовательностей", - говорится в сообщении.

Большая роль протеазы PLpro отмечалась в исследованиях и ранее. Некоторые ученые предлагали создать противовирусные средства, основанные на блокировании этого фермента.