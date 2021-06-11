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В Турции ждут делегацию из РФ для обсуждения восстановления туризма

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российская делегация посетит Анталью, где проведет переговоры о возможностях восстановления туризма, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Из России в Анталью приедет делегация для обсуждения восстановления туризма", - сказал он журналистам в пятницу.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что полетные программы между Россией и Турцией могут восстановиться в июле.

"По Турции было заявлено руководителем Ростуризма, что в ближайшее время, с июля месяца полетные программы будут восстанавливаться", - сказал он и объяснил это спадом заболеваемости COVID-19 на турецких курортах.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и запретила туроператорам продавать туда туры из-за заболеваемости COVID-19 в этой стране. Осталось только разрешение на два рейса в неделю между Стамбулом и Москвой. Позже российский оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на отдых в Турции до 21 июня.

Реджеп Тайип Эрдоган Турция Анталья

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