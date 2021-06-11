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Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские самолеты в пятницу дважды нарушили воздушное пространство Дании, сообщает Bloomberg со ссылкой на СМИ этой страны.

По информации датской стороны, инциденты произошли в районе острова Борнхольм. Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала ситуации подобного рода "очень редкими" и пообещала всерьез разобраться в произошедшем. В свою очередь, глава МИД Дании Йеппе Кофод написал в твиттере, что подобные действия российских самолетов "совершенно недопустимы".

"Похоже, что эти действия были преднамеренными", - добавил он. По словам министра, датская сторона планирует вызвать посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить произошедшее.

Bloomberg отмечает, что самолеты ВВС Дании были направлены к Борнхольму, для сопровождения российских самолетов. Агентство отмечает, что в 2020 году самолеты НАТО более 400 раз проводили сопровождение летательных аппаратов, приближавшихся к воздушному пространству стран-членов альянса. "Почти 90% из этих миссий проводилось в ответ на действия российских военных самолетов", - пишет Bloomberg.

Дания Россия Борнхольм Трине Брамсен МИД Дании Йеппе Кофод Копенгаген

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