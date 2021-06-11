Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Российские самолеты в пятницу дважды нарушили воздушное пространство Дании, сообщает Bloomberg со ссылкой на СМИ этой страны.

По информации датской стороны, инциденты произошли в районе острова Борнхольм. Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала ситуации подобного рода "очень редкими" и пообещала всерьез разобраться в произошедшем. В свою очередь, глава МИД Дании Йеппе Кофод написал в твиттере, что подобные действия российских самолетов "совершенно недопустимы".

Fuldstændig uacceptabelt at russiske fly krænker dansk luftfrum, endda to gange på én dag. Ligner bevidst handling



Vi er fortsat ved at undersøge detaljerne, men jeg har allerede nu taget initiativ til at indkalde den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet.#dkpol — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) June 11, 2021

"Похоже, что эти действия были преднамеренными", - добавил он. По словам министра, датская сторона планирует вызвать посла РФ в Копенгагене, чтобы обсудить произошедшее.

Bloomberg отмечает, что самолеты ВВС Дании были направлены к Борнхольму, для сопровождения российских самолетов. Агентство отмечает, что в 2020 году самолеты НАТО более 400 раз проводили сопровождение летательных аппаратов, приближавшихся к воздушному пространству стран-членов альянса. "Почти 90% из этих миссий проводилось в ответ на действия российских военных самолетов", - пишет Bloomberg.