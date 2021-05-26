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Истребитель РФ сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия поднимала в воздух перехватчик МиГ-31 для сопровождения самолета ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

По данным центра, для опознавания целей в воздух поднимался "истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота".

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - отметили в центре.

Аналогичный инцидент произошел 11 мая, когда российский истребитель тоже поднимался на перехват патрульного самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

19 апреля российские военные сообщали о вылете перехватчика МиГ-31 для сопровождения самолетов ВВС США и Норвегии над акваторией Баренцева моря.

Северный флот Норвегия Баренцево море

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