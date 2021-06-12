Что случилось этой ночью: суббота, 12 июня

Победа сборной Италии в матче открытия Евро-2020, назначение Александра Блошенко новым исполнительным директором "Роскосмоса", спасение американского дайвера из пасти кита

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны Дании обвинило РФ в нарушении воздушного пространства. По сообщениям местных СМИ, российские самолеты в пятницу дважды нарушили воздушное пространство Дании. Власти страны пообещали разобраться в произошедшем и вызвать посла РФ в Копенгагене для обсуждения инцидента.

- Владимир Путин сравнил Джо Байдена и Дональда Трампа в интервью NBC News. Президент России Владимир Путин назвал Байдена "карьерным политиком", способным воздержаться от "импульсивных решений и действий", и этим он "отличается от Трампа". На вопрос журналиста о резких заявлениях президента США Путин ответил, что не переживает из-за оскорбительных высказываний в свой адрес, так как "привык к нападкам со всех сторон". Экс-президента США Дональда Трампа он считает "незаурядным человеком".

- Космонавт Сергей Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса". Он назначен советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. Новым куратором пилотируемых программ стал исполнительный директор по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Позднее газета "Московский комсомолец" сообщила, что причина увольнения Крикалева с должности связана с несогласием космонавта по поводу выделения бюджетных средств для съемок фильма "Вызов", съемки которого должны пройти на Международной космической станции.

- Джокович стал вторым финалистом Roland Garros. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович победил третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в полуфинале турнира Большого шлема Roland Garros во Франции. В решающем матче серб сыграет со Стефаносом Циципасом из Греции.

- Дайвер из штата Массачусетс выбрался невредимым из пасти кита. Гигантское млекопитающее освободило ныряльщика примерно через 30-40 секунд после заглатывания, и тот благополучно выплыл к своей лодке.

- Сборная Италии победила Турцию в матче открытия Евро-2020 со счетом 3:0. Итальянцы повели в счете на 53-й минуте благодаря автоголу турецкого футболиста Мериха Демирала. На 66-й минуте ворота сборной Турции поразил Чиро Иммобиле, на 79-й – Лоренцо Инсинье.