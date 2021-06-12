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Президент России назвал Трампа "яркой личностью"

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает бывшего американского президента Дональда Трампа незаурядным человеком.

"Даже сейчас я считаю, что бывший президент США мистер Трамп -экстраординарная личность, талантливая личность, иначе он не стал бы президентом США", - сказал Путин в интервью телеканалу NBC.

Путин добавил: "Он яркая личность. Он может тебе нравиться или нет. И хотя он не принадлежал к американскому истеблишменту, он не был раньше частью большой политики, и кому-то это нравится, кому-то не нравится, но это факт".

Ранее сообщалось, что президент дал первое за три года интервью американскому телевидению, которое выйдет в ночь на субботу. Полная версия интервью будет показана 14 июня.

США Дональд Трамп Владимир Путин

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