Участники НАТО на саммите обсудят работу по новой стратегии

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Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Участники саммита НАТО в понедельник уделят особое внимание теме кибербезопасности и новой стратегической концепции альянса - с учётом политики России и вызовов со стороны Китая, сообщили в Белом доме.

В его пресс-релизе в преддверии саммита эти темы обозначены среди главных приоритетов.

"Союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, которая определит наш подход к формирующейся стратегической среде. Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей", - говорится в документе Белого дома.

Планируется, что на саммите договорятся работать над новой концепцией, а завершится эта работа в 2022 году.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что целью саммита будет пересмотреть стратегию по борьбе с "транснациональными угрозами, такими как терроризм, киберугрозами и климатическими изменениями".

Кроме того, как отмечает Белый дом, в ходе предстоящего саммита лидеры "подтвердят приверженность политике открытых дверей НАТО, которая открывает путь к членству в альянсе для любой европейской страны", разделяющей ценности НАТО и выполняющей необходимые обязательства.

Более того, союзники по НАТО выразят приверженность "разработке новых военных концепций и стратегий, которые укрепляют сдерживание" альянса, а также обороноспособность в ответ на "угрозы со стороны России" и других стран.

В документе Белого дома отмечается, что лидеры Североатлантического альянса объявят и о новых обязательствах "по усилению устойчивости, чтобы наметить будущие приоритеты, в том числе в отношении безопасности цепочек поставок товаров, безопасности ключевой инфраструктуры и энергетических сетей". Также на саммите объявят о готовности к действиям в случае пандемий и стихийных бедствий".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце прошлой неделе заявил, что Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии.

По его словам, НАТО в настоящее время сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности.

"Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности (...). И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны" - заявил Столтенберг.

Генсек пояснил, что, как ожидается, на саммите НАТО, который состоится 14 июня, лидеры стран-членов альянса поручат ему организовать разработку новой стратегической концепции.

Также на встрече планируется выдвинуть предложение об отказе от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования. Это положение, которое перекликается с предыдущими замечаниями Столтенберга, изложено в проекте коммюнике для публикации после саммита НАТО.