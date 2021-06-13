Поиск

Участники НАТО на саммите обсудят работу по новой стратегии

Участники НАТО на саммите обсудят работу по новой стратегии
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Участники саммита НАТО в понедельник уделят особое внимание теме кибербезопасности и новой стратегической концепции альянса - с учётом политики России и вызовов со стороны Китая, сообщили в Белом доме.

В его пресс-релизе в преддверии саммита эти темы обозначены среди главных приоритетов.

"Союзники альянса договорятся пересмотреть стратегическую концепцию НАТО, которая определит наш подход к формирующейся стратегической среде. Концепция должна учитывать агрессивную политику и действия России, а также вызовы со стороны Китайской народной Республики в отношении нашей коллективной безопасности, процветания и ценностей", - говорится в документе Белого дома.

Планируется, что на саммите договорятся работать над новой концепцией, а завершится эта работа в 2022 году.

Кроме того, в заявлении подчёркивается, что целью саммита будет пересмотреть стратегию по борьбе с "транснациональными угрозами, такими как терроризм, киберугрозами и климатическими изменениями".

Кроме того, как отмечает Белый дом, в ходе предстоящего саммита лидеры "подтвердят приверженность политике открытых дверей НАТО, которая открывает путь к членству в альянсе для любой европейской страны", разделяющей ценности НАТО и выполняющей необходимые обязательства.

Более того, союзники по НАТО выразят приверженность "разработке новых военных концепций и стратегий, которые укрепляют сдерживание" альянса, а также обороноспособность в ответ на "угрозы со стороны России" и других стран.

В документе Белого дома отмечается, что лидеры Североатлантического альянса объявят и о новых обязательствах "по усилению устойчивости, чтобы наметить будущие приоритеты, в том числе в отношении безопасности цепочек поставок товаров, безопасности ключевой инфраструктуры и энергетических сетей". Также на саммите объявят о готовности к действиям в случае пандемий и стихийных бедствий".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце прошлой неделе заявил, что Североатлантическому альянсу требуется разработать новую стратегическую концепцию, так как нынешняя, одобренная в 2010 году, уже не учитывает современные геополитические реалии.

По его словам, НАТО в настоящее время сталкивается с новыми вызовами в сфере безопасности.

"Мы стали сталкиваться с новыми вызовами в сфере безопасности (...). И в том, что касается наших отношений с Россией, мы сейчас находимся на самом низком уровне со времен холодной войны" - заявил Столтенберг.

Генсек пояснил, что, как ожидается, на саммите НАТО, который состоится 14 июня, лидеры стран-членов альянса поручат ему организовать разработку новой стратегической концепции.

Также на встрече планируется выдвинуть предложение об отказе от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования. Это положение, которое перекликается с предыдущими замечаниями Столтенберга, изложено в проекте коммюнике для публикации после саммита НАТО.

НАТО США Йенс Столтенберг

Новости по теме

Новости

Украина заявила, что готова обсудить компенсацию потерь от транзита газа

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

Страны G7 выразили заинтересованность в стабильных отношениях с Россией

В китайском Шияне 11 человек погибли при взрыве газа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 июня

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

Байден нарушил королевский протокол на саммите "Большой семерки"

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе

СМИ сообщили о желании НАТО отказаться от ядерных ракет в Европе
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Пандемия коронавируса

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Джонсон призвал правительство "быть осторожным" при завершении локдауна

Билет на полет в космос с Джеффом Безосом продали за $28 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');