НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - НАТО будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNBC.

Он повторил, что "подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом - на обороне и диалоге".

Генсек отметил: "Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны, и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции".

По его словам, НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Столтенберг заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", - подчеркнул он.

По словам Столтенберга, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями, - "это часть диалога с Россией".

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров (НАТО - ИФ), таких как Украина и Грузия".

Интервью вышло в свет перед саммитом глав государств и правительств стран-членов НАТО, который открывается в понедельник в штаб-квартире альянса в бельгийской столице. Ранее в Белом доме сообщили, что участники встречи уделят особое внимание теме кибербезопасности и новой стратегической концепции альянса - с учётом политики России и вызовов со стороны Китая.

На саммите планируется выдвинуть предложение об отказе от размещения на территории Европы ядерных ракет наземного базирования. Это положение, которое перекликается с предыдущими замечаниями Столтенберга, изложено в проекте коммюнике для публикации после саммита НАТО.