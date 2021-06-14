Что случилось этой ночью: понедельник, 14 июня

Ввод ограничений из-за COVID-19 в Санкт-Петербурге, новое коалиционное правительство Израиля, готовность Украины к переговорам о компенсации потерь от транзита газа

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Петербург с 17 июня вводит дополнительные ограничения из-за COVID-19. В городе временно приостанавливается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах и кафе. Меры санитарно-эпидемической безопасности усиливаются в фан-зонах чемпионата Европы по футболу. Также в городе отменяется бал для лучших выпускников школ.

- Коалиционное правительство Израиля возглавил Нафтали Беннет. В коалиции не будет представлена партия нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который был у власти более 12 лет. Нынешнее правительство состоит преимущественно из левых, левоцентристских и арабских партий. Оно получило название "блок перемен". Президент США Джо Байден поздравил Беннета с утверждением на новом посту.

- Украина заявила, что готова обсудить компенсацию потерь от транзита газа. Речь идет об убытках после запуска газопровода "Северный поток 2". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для Киева газопровод представляет "угрозу безопасности". Он считает, что в последнее время решимость США добиться компенсаций Украине в случае завершения строительства "Северного потока 2" "существенно возросла".

- НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет реагировать на действия РФ "очень жестко и четко". Он добавил, что одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями. Участники альянса также уделят внимание новой стратегической концепции - с учетом политики России и вызовов со стороны Китая.

- Байден на встрече с Путиным потребует принять меры против хакеров из РФ. По словам постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, он "ясно даст понять россиянам, что они не могут укрывать кибертеррористов и преступников в своей стране и не нести за это ответственность". Ранее США уже приписали якобы действующим из России хакерам атаки на топливопровод Colonial Pipeline и производителя мяса компанию JBS USA. Путин отметил, что Москва готова выдавать киберпреступников Вашингтону при двусторонней договоренности.