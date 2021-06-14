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Меркель увидела необходимость в новой стратегической концепции для НАТО из-за РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Новая стратегическая концепция нужна НАТО из-за России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, альянсу необходимо выработать "новую стратегическую концепцию" в связи с тем, что ситуация в сфере безопасности изменилась.

"Это связано с тем, что Россия не рассматривает НАТО как партнера, а (рассматривает), к сожалению, как противника", - сказала Меркель журналистам в понедельник по итогам заседания саммита НАТО в Брюсселе, прямую трансляцию ведет телеканал Welt.

В миреБайден заявил, что политика России не соответствует ожиданиям СШАЧитать подробнее

Саммит НАТО поручил генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу выработать новую стратегическую концепцию НАТО-2030.

На саммите НАТО впервые присутствовал Джо Байден в качестве президента США. В ходе беседы с Столтенбергом он заявил, что Россия ведет политику не в соответствии с ожиданиями США и представляет собой "новый вызов".

НАТО Германия Ангела Меркель

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