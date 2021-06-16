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Что случилось этой ночью: среда, 16 июня

Коронавирус у главы Коми, призывы к Байдену перед саммитом с Путиным, новые удары Израиля по сектору Газа

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Женеве в среду пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча президентов РФ и США пройдет на вилле Ла Гранж и продлится примерно 4-5 часов. В преддверии встречи ряд американских конгрессменов призвали Байдена быть жестким на саммите с Путиным в вопросе кибератак. Группа из 15 демократов-прогрессистов призвала Байдена сотрудничать с Россией по ряду вопросов - от контроля над вооружениями до изменения климата.

- Глава Коми Владимир Уйба госпитализирован с коронавирусом. Он отметил, что в феврале привился от коронавируса "Спутником V". По словам Уйбы, его состояние удовлетворительное.

- Израиль нанес авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа впервые с 21 мая, когда начал действовать режим прекращения огня. Действия Израиля стали ответом на пуски с территории сектора Газа начиненных взрывчаткой воздушных шаров. В ЦАХАЛ заявили, что готовы "ко всем возможным сценариям, включая возобновление боевых действий".

- Ивица Олич покинул пост главного тренера ЦСКА. Исполняющим обязанности главного тренера назначен экс-защитник команды Алексей Березуцкий. По словам Олича, причиной его ухода стали расхождения во взглядах на развитие команды с руководством клуба.

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