В Белоруссии начнутся испытания собственной вакцины от коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии начинают испытания белорусской вакцины против COVID-19.

"В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии начинают предварительные испытания белорусской вакцины против SARS-CoV-2. Разработку опытного образца должны закончить к осени и запустить в производство уже в 2022 году", - сообщает госагентство БелТА в среду.

Агентство приводит комментарий заведующего лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Анатолия Красько.

"Разработка вакцин идет по определенным правилам. Начальный этап - подбор иммунизирующего материала: определяем, что вводить пациенту для вызова эффективной иммунной реакции на препарат, точнее "антиген". Затем определяем качественный и количественный состав антигена, его свойства, которые важно заложить при создании вакцины. Это делается так: кандидатные варианты препарата исследуем экспериментально in vitro ("в пробирке") и in vivo - на живых организмах. Так вот, мы уже определились с типом вакцины, разработкой которой занимаемся. Выбрали несколько кандидатных вариантов препарата", - сказал специалист.

По словам Красько, ученые сейчас приступают к предварительным исследованиям in vivo.

"Проводим накопление, очистку, инактивацию кандидатных вариантов и иммунизацию ими лабораторных мышей. Когда будем уверены, что препарат безопасный, иммуногенный (провоцирует у животных выработку вируснейтрализующих антител), не вызывает побочных реакций, приступим совместно с коллегами из других организаций министерства здравоохранения к доклиническим испытаниям на разных животных. Их иммунизируют по той же схеме, что планируется при вакцинировании людей. Потом животных заразят вирусом и будут наблюдать, как сработала вакцина. Помимо защитного эффекта, определяют возможные побочные - токсичность, аллергенность, влияние на органы и ткани и еще много разных параметров", - отметил он.

Следующий этап, уточнил представитель РНПЦ - это клинические испытания на людях. "Он состоит из трех фаз. Проверяется эффективность выработки иммунного ответа, токсичность вакцины, какие аллергические реакции может вызвать и другие параметры. Третья фаза клинических испытаний самая длительная. Она позволяет определить эффективность созданной вакцины. Для этого проводится иммунизация большой группы людей без отбора, но на определенной территории, чтобы можно было установить, какая доля привитых окажется защищена по сравнению с теми, кто не прошел вакцинацию", - сказал Красько.

Он также сообщил, что разработку первого опытного образца вакцины ученые планируют завершить к осени, а в 2022 году приступить к ее производству и в массовом порядке иммунизировать население.