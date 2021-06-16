Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:20Заразились
на 16.06В России 5 249 990+13 397В мире 176 643 833+371 372

В Белоруссии начнутся испытания собственной вакцины от коронавируса

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В Белоруссии в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии начинают испытания белорусской вакцины против COVID-19.

"В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии начинают предварительные испытания белорусской вакцины против SARS-CoV-2. Разработку опытного образца должны закончить к осени и запустить в производство уже в 2022 году", - сообщает госагентство БелТА в среду.

Агентство приводит комментарий заведующего лабораторией биобезопасности с коллекцией патогенных микроорганизмов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Анатолия Красько.

В миреЛукашенко объяснил, почему Минск не торопится испытывать свою COVID-вакцинуЧитать подробнее

"Разработка вакцин идет по определенным правилам. Начальный этап - подбор иммунизирующего материала: определяем, что вводить пациенту для вызова эффективной иммунной реакции на препарат, точнее "антиген". Затем определяем качественный и количественный состав антигена, его свойства, которые важно заложить при создании вакцины. Это делается так: кандидатные варианты препарата исследуем экспериментально in vitro ("в пробирке") и in vivo - на живых организмах. Так вот, мы уже определились с типом вакцины, разработкой которой занимаемся. Выбрали несколько кандидатных вариантов препарата", - сказал специалист.

По словам Красько, ученые сейчас приступают к предварительным исследованиям in vivo.

"Проводим накопление, очистку, инактивацию кандидатных вариантов и иммунизацию ими лабораторных мышей. Когда будем уверены, что препарат безопасный, иммуногенный (провоцирует у животных выработку вируснейтрализующих антител), не вызывает побочных реакций, приступим совместно с коллегами из других организаций министерства здравоохранения к доклиническим испытаниям на разных животных. Их иммунизируют по той же схеме, что планируется при вакцинировании людей. Потом животных заразят вирусом и будут наблюдать, как сработала вакцина. Помимо защитного эффекта, определяют возможные побочные - токсичность, аллергенность, влияние на органы и ткани и еще много разных параметров", - отметил он.

В миреЛукашенко объявил о создании в Белоруссии собственной COVID-вакциныЧитать подробнее

Следующий этап, уточнил представитель РНПЦ - это клинические испытания на людях. "Он состоит из трех фаз. Проверяется эффективность выработки иммунного ответа, токсичность вакцины, какие аллергические реакции может вызвать и другие параметры. Третья фаза клинических испытаний самая длительная. Она позволяет определить эффективность созданной вакцины. Для этого проводится иммунизация большой группы людей без отбора, но на определенной территории, чтобы можно было установить, какая доля привитых окажется защищена по сравнению с теми, кто не прошел вакцинацию", - сказал Красько.

Он также сообщил, что разработку первого опытного образца вакцины ученые планируют завершить к осени, а в 2022 году приступить к ее производству и в массовом порядке иммунизировать население.

Белоруссия коронавирус

Новости по теме

Новости

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Российско-американский саммит в Женеве завершился

Стартовал расширенный формат российско-американского саммита

Франция смягчит масочный режим и отменит комендантский час

Франция смягчит масочный режим и отменит комендантский час

Первый раунд переговоров Путина и Байдена завершен

Чехия исключила возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы"

Чехия исключила возможность участия РФ и Китая в расширении АЭС "Дукованы"

Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж

Путин и Байден прибыли на женевскую виллу Ла Гранж

Постпреды ЕС согласовали новые санкции против Белоруссии

Путин прибыл в Женеву для встречи с Байденом

Путин прибыл в Женеву для встречи с Байденом

Что случилось этой ночью: среда, 16 июня

Демократы-прогрессисты призвали Байдена к сотрудничеству с Россией

Демократы-прогрессисты призвали Байдена к сотрудничеству с Россией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');