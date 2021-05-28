Лукашенко объяснил, почему Минск не торопится испытывать свою COVID-вакцину

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть разработки собственной вакцины от коронавируса, но она не спешит с испытаниями, чтобы учесть в ней будущие штаммы, и готова в случае успеха поделиться препаратом со странами СНГ.

"В лабораторных условиях мы имеем свою вакцину. Мы не торопимся ее сегодня даже испытывать, потому что у нас нет проблем с вакцинацией благодаря России и выпуску по ее технологиям вакцин. Мы хотим посмотреть, что будет с коронавирусом в будущем году, исходя из того, что он никуда не денется, и мы хотим свою вакцину приспособить к тому штамму коронавируса, который будет в будущем году", - сказал Лукашенко на встрече с главами делегаций стран-участниц заседания Совета глав правительств СНГ.

"Если у нас это все получится, считайте, что это наша общая вакцина", - отметил он.

7 мая Лукашенко объявил, что в Белоруссии разработали собственную вакцину от коронавируса.

В марте в Белоруссии начался промышленный выпуск российской вакцины против коронавируса "Спутник V".