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Белорусский Минздрав обещал подготовить вакцину от COVID в 2023 году

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Белорусская вакцина от COVID-19 будет готова в 2023 году, заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Планируем, что наша вакцина будет готова в 2023 году - мы выдержим все критерии по безопасности, доступности и качеству", - сказал Пиневич в понедельник на международной конференции в Минске.

"Через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера", - заявил министр, которого цитирует пресс-служба Минздрава.

Касаясь темы вакцинации, он призвал населению не откладывать эту процедуру. "Для этого достаточно вакцин как совместного российско-белорусского производства, так и китайского. Они охватывают весь спектр населения. На прошлой неделе появилась новая вакцина - "Спутник Лайт". Призываю всех подумать об этом и сделать свой выбор. Моя осознанная позиция как профессионала, управленца и человека - мы должны максимально вакцинироваться", - сказал Пиневич.

В начале мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране разработали собственную вакцину от коронавируса.

В середине июня сообщалось, что в Белоруссии начали испытания вакцины от COVID-19 отечественного производства.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 13 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Белоруссия Коронавирус Дмитрий Пиневич

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