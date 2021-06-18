Глава британского Минобороны допустил проведение саммита Джонсона и Путина

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Проведение саммита между премьером Великобритании Борисом Джонсоном и президентом России Владимиром Путиным возможно в случае, если Москва откажется от "злонамеренной деятельности" в отношении Лондона, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

"Борис Джонсон явно открыт к встрече с любым человеком, если необходимо сделать важный шаг, и шаг к нормализации отношений с Россией, очевидно, и как мы надеемся, последует, но это произойдет после определенных действий (со стороны Москвы)", - заявил Уоллес телеканалу Sky News в пятницу.

По данным телеканала, Уоллес подчеркнул, что вероятность проведения саммита Великобритании и России существует, однако при условии, что российский президент проявит "некоторые позитивные признаки изменений".

"Мы, к сожалению, все еще видим злонамеренную деятельность. Но, я думаю, мы будем судить о президенте Путине по его действиям", - отметил Уоллес.

Глава Минобороны упомянул о ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным и присоединении Крыма к России, отметив, что "все еще есть вопросы, которые нужно решить".

При этом Уоллес выразил надежду, что Кремль, возможно, хочет улучшить отношения с Лондоном.

"Я надеюсь на это. Но будем судить по их поступкам. Дипломатия ценна только в том случае, если последующие действия действительно меняют ситуацию", - подчеркнул он.

Кроме того, Уоллес отметил, что "не хочет постоянных разногласий России с Западом". "Это не входит ни в чьи интересы", - сказал он.

Уоллес добавил, что любые улучшения в отношениях с Москвой, такие как снятие санкций, могут последовать после того, как Россия будет уважать "суверенитет других людей и международное верховенство права".

Уоллес назвал недавние переговоры президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина "действительно позитивным началом" в улучшении отношений с Россией.

"Нам всегда нужно предлагать людям путь к улучшению, и, я думаю, двусторонняя встреча между президентом Байденом и президентом Путиным является действительно положительным началом", - подчеркнул Уоллес.

Джонсон перед саммитом НАТО ранее на этой неделе заявил, что Лондон желает улучшения отношений с Москвой, однако положение дел в этой области пока что вызывает разочарование.

"Я всегда надеюсь, что дела с Россией улучшатся, но я боюсь, что пока с точки зрения Соединенного Королевства (ситуация) довольно-таки разочаровывающая", - сказал он.

"Когда я виделся с президентом Путиным, я дал это очень ясно понять. Я сказал: "Смотрите, мы готовы вести дела иначе, мы готовы постараться иметь более близкие отношения, но вы должны изменить свою линию поведения", - продолжил он.