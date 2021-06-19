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Генассамблея ООН призвала ограничить поставки оружия в Мьянму

Российский постпред назвал резолюцию политизированной и тенденциозной

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой содержится призыв к ограничению поставок оружия военном режиму Мьянмы. За резолюцию проголосовали 119 стран. Против выступила Белоруссия. 36 стран, включая Россию, Китай и Иран, воздержались.

Как сообщают СМИ, они считают, что кризис является внутренним вопросом Мьянмы, и резолюция не приведет к улучшению ситуации.

Спецпосланник ООН по Мьянме Кристин Шранер Бургенер в своем выступлении заявила, что в Мьянме "реален риск крупномасштабной гражданской войны".

Заместитель постпреда РФ про ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что документ "отличается политизированным характером", тенденциозен, а некоторые его положения оторваны от действительности.

"Если говорить о содержании (резолюции - ИФ), то вынуждены констатировать, что авторы не смогли продемонстрировать сбалансированный подход и адекватный уровень понимания сложности и многомерности текущих внутримьянманских реалий. Вместо этого текст используется для продвижения однобоких национальных позиций отдельных стран-членов", - заявил он, выразив мнение, что "такие документы... ведут лишь к расколу Генассамблеи ООН, что мы и увидели сегодня в ходе голосования".

1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали государственного советника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе протестов погибли сотни человек, по оценкам ООН, свыше 250 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

ООН Мьянма Россия

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