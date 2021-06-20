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В Армении завершились парламентские выборы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Внеочередные парламентские выборы в Армении завершились в 20:00 по местному времени (19:00 по Москве).

По данным на 17:00 (16:00 по московскому времени) в выборах приняли участие 38,17% избирателей. Окончательные данные по явке поступят в 20:00 по Москве.

В выборах участвовали 25 политических сил.

Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.

Голосование проводилось исключительно на территории Армении. Порога явки нет. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

Первые данные о результатах выборов поступят после 23:00 по Москве.

Помимо политических сил Пашиняна и Кочаряна в выборах участвовали сформированный партиями экс-президента Армении Сержа Саргсяна и экс-директора Службы нацбезопасности Артура Ванецяна "Республиканская" и "Отечество" блок "Честь имею", возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс", возглавляемая депутатом парламента Армении Эдмоном Марукяном партия "Светлая Армения", возглавляемая одним из крупнейших армянских бизнесменов Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

Экзит-полы в Армении не проводились.

Согласно Конституции, в случае, если в результате выборов или в результате формирования коалиций в парламенте не удастся организовать конституционное большинство, будет назначен второй этап досрочных выборов.

Парламентское большинство получит право сформировать новое правительство Армении и выдвинуть своего кандидата на пост премьера.

Армения

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