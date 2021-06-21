Пашинян поздравил армян с победой своей партии на выборах в парламент

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян поздравил народ Армении с победой своей партии "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент.

"Народ Армении принял свое решение, содержание понятно, оно было сформулировано в предвыборный период. Произошло то, что и предполагалось - гражданин Армении обязательно победит, и мы победили. Благодарю всех граждан Армении, которые прошли через эти тяжелые испытания и мы вновь нашли друг друга как единое целое, и теперь восстановим национальное единство", - сказал Пашинян на встрече с членами своей партии в офисе "Гражданского договора".

По его словам, в предстоящие дни будут начаты политические консультации "со всеми здоровыми силами, принявшими участие в выборах, чтобы понять возможности консолидации и национального оздоровления".

"Мы предпримем шаги для сплочения вокруг правительства представителей бизнеса, культуры, науки для решения возникших перед нашей страной проблем. Диктатура закона и права - наш мандат, которые нам дал народ, и мы в кратчайшие сроки реализуем этот мандат", - отметил Пашинян.

Он поблагодарил также президентов США и Франции, Евросоюз, президента Ирана и премьер-министра Грузии.

"Уверен, что с Грузией и Ираном наши отношения будут улучшены и развиты. Хочу пожелать мира нашему региону. Стабильность, мир в регионе, мирное развитие для нашего народа - это наш приоритет. Благодарю также Нагорный Карабах во главе с президентом Араиком Арутюняном, уверен, что в совместной работе мы защитим наши национальные интересы", - сказал Пашинян.

Он поблагодарил также страны ОДКБ и ЕАЭС. "Мы настроены развивать и углублять отношения с этими странами и будем двигаться в этом направлении", - отметил Пашинян.

Как сообщалось, партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на досрочных выборах в парламент после подсчета голосов с 642 (31,9%) из 2008 избирательных участков. По данным ЦИК Армении, по подсчетам 255 тыс. 548 голосов (20% избирателей), партия Пашиняна набирает 58,45%, блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна "Армения" - 18,65%. Возглавляемая одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" набирает 5,04% голосов.

Таким образом, по последним данным ЦИК, в парламент проходят три силы, поскольку проходным барьером для партий является 5%, для боков - 7% Сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна блок "Честь имею" набрал 5,41%.

Досрочные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.