Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Никол Пашинян на избирательном участке в Ереване 20 июня 2021 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Партия и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует по итогам электронного голосования на досрочных выборах в парламент, заявил глава ЦИК Тигран Мукучян.

"Электронное голосование состоялось 11-13 июня. В нем приняли участие 500 человек из 650 избирателей. За партию "Гражданский договор" проголосовали 163 человека, за блок "Армения" - 135", - сказал Мукучян на брифинге в воскресенье.

В электронном голосовании принимали участие армянские дипломаты, военные, представители в международных организациях. Досрочные парламентские выборы в Армении прошли в Армении в воскресенье, проголосовали 49,4% избирателей.

На внеочередных парламентских выборах 25 политических сил борются за право формирования нового правительства. Порога явки на выборах нет. Голосование проводится исключительно на территории Армении. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

Основная борьба развернулась между партией действующего и.о. премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" и сформированного экс-президентом Робертом Кочаряном партиями "Возрождающаяся Армения" и "Дашнакцутюн" блоком "Армения". Кандидатами на пост премьера являются Пашинян и Кочарян.

Первые данные о результатах выборов поступят после 23:00 мск.