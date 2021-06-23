Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 179 млн

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды составило 179 164 193, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 882 531.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 565 288 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 602 462, более 28,8 млн переболели и выздоровели.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 28 709, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 390 660, почти 29 млн выздоровели.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрированы 18 054 653 заболевших, умерло 504 717 человек, 16,3 млн выздоровели.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 500,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 856 человек, в Индии - 280, в Бразилии - 2 359.