ЕС готов развивать связи с народом Белоруссии несмотря на действия Лукашенко

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ЕС готов продолжать сотрудничество с народом Белоруссии, несмотря на приостановку членства страны в программе "Восточное партнерство", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Несмотря на решение режима Лукашенко приостановить участие Белоруссии в "Восточном партнерстве", мы готовы продолжать работать с белорусским народом над расширением связей, усилением регионального сотрудничества и противостоянием общим вызовам", - написал он в понедельник в своем твиттере.

Despite the decision by the Lukashenko regime to suspend #Belarus participation in the #EasternPartnership, we are ready to continue working with the Belarusian people to strengthen the bonds, foster regional cooperation and tackle joint challenges. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 28, 2021

Ранее в понедельник председатель Европейского совета Шарль Мишель написал, что решение Минска приостановить участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство" стало еще одним шагом белорусских властей, вызывающим рост напряженности в регионе.

"Белоруссия сделала еще один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнерстве", - написал он в твиттере.

"Это приведет к дальнейшему росту напряженности, и это будет иметь явное негативное воздействие на белорусский народ за счет лишения его возможностей, которые дает сотрудничество с (ЕС - ИФ)", - отметил он.

Также Мишель пообещал гражданам Белоруссии поддержку и указал на право жителей страны на организацию новых президентских выборов.

"Народу Белоруссии: вы можете рассчитывать на ЕС. Мы вступаемся за вас, проявляя солидарность и оказывая практическую поддержку. Мы напоминаем о вашем праве выбрать для себя президента на новых, свободных и честных выборах", - отметил Мишель.

"Режиму президента (Белоруссии Александра - ИФ) Лукашенко: ставьте на первое место будущее Белоруссии", - добавил глава Евросовета.

Ранее о решении в отношении "Восточного партнерства" сообщили в пресс-службы МИД Белоруссии.

"Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС "Восточное партнерство". Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений", - говорилось в заявлении.

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Белоруссии. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы. В ответ на это Минск запретил въезд в Белоруссию представителям евроструктур и отозвал для консультаций своего постпреда при ЕС.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.