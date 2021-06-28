Генсек ООН призвал к прекращению огня и решению кризиса в Тыграе

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в понедельник заявил, что рассчитывает на реальное прекращение боевых действий в эфиопском регионе Тыграй, и призвал к политическому решению кризиса.

"Я только что поговорил с премьер-министром Абийем Ахмедом, и, надеюсь, что состоится прекращение боевых действий будет эффективным", - говорится в заявлении Гутерриша.

Он отметил, что недавние события в регионе "вызывают обеспокоенность", а также демонстрируют, что "для кризиса не существует военного решения".

"Важно, чтобы защитили мирных жителей, оказали гуманитарную помощь нуждающимся, а также нашли политическое решение (конфликту)", - подчеркнул генсек ООН.

Как сообщило ранее в понедельник агентство Associated Press (AP), правительство Эфиопии согласилось немедленно и в одностороннем порядке ввести режим прекращения огня в регионе Тыграй, где уже примерно восемь месяцев продолжаются боевые действия с повстанцами. AP указывает, что в последние дни в регионе произошли наиболее ожесточенные бои за все время конфликта.

Власти уточнили, что перемирие продлится вплоть до окончания посевной кампании, завершающейся в сентябре. AP указывает, что до этого сотни тысяч жителей Эфиопии столкнулись с угрозой продовольственного кризиса - худшего в мире за десятилетие.

О прекращении огня стало известно вскоре после того, как повстанцы из "Сил обороны Тыграя" захватили Мэкэле - административный центр Тыграя. Должностные лица временной администрации, назначенные федеральным правительством, бежали, но они также призывали к перемирию.

Глава временной администрации Абрахам Белай отмечал, что часть повстанцев - из "Народного фронта освобождения Тыграй" (НФОТ) - также хочет вести диалог с федеральным правительством.

НФОТ, сохранявший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти действующего премьер-министра. Партия требовала от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провела выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 гола в регионе разгорелся конфликт. Многие члены НФОТ присоединились к новой военной структуре - "Силам обороны Тыграя".