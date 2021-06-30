Что случилось этой ночью: среда, 30 июня

Закон о сохранении прожиточного минимума на счетах должников, опровержение имитации атаки на фрегат ВМС Нидерландов со стороны РФ, победа Украины в четвертьфинале Евро-2020

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- ВМС США опровергли сообщения СМИ о следовании американского эсминца USS Ross к Крыму. США заявили, что он находится в порту Одессы "для поддержки учений Sea Breeze". Ранее в интернете появились сообщения о том, что эсминец, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk, якобы начал движение в направлении Крыма.

- Путин подписал закон о сохранении прожиточного минимума на счетах должников. Гражданин сможет подать заявление о защите конкретного банковского счета в отделение Федеральной службы судебных приставов (ФССП), после чего банк при взыскании долга будет обязан оставлять на нем указанную сумму. Закон вступит в силу с 1 февраля 2022 года.

- Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности после вакцинации. В ведомстве отметили, что иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться от 35 до 42 дней, поэтому первое время не рекомендуются интенсивные физические нагрузки и сауна, также стоит ограничить себя в приеме алкоголя.

- Минобороны РФ опровергло имитацию атаки на фрегат ВМС Нидерландов. Военные РФ сообщили, что российская боевая авиация была поднята в воздух после того, как Evertsen взял курс к российской территории. Ранее во вторник Нидерланды обвинили самолеты РФ в опасных полетах близ Evertsen.

- Украина победила Швецию и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Футболисты сборной Украины со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Швеции. После победы сборной Украины по футболу над Швецией в матче 1/8 финала стал известен состав всех четвертьфинальных пар чемпионата Европы-2020. В Санкт-Петербурге 2 июля пройдет матч 1/4 финала между сборными Швейцарии и Испании. В тот же день в 22:00 начнется встреча Бельгия – Италия в Мюнхене. В Баку 2 июля сыграют Чехия и Дания, в Риме – сборные Украины и Англии. Финал турнира пройдет 11 июля в Лондоне.