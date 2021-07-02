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Байден счел глобальное потепление возможной причиной трагедии в Сёрфсайде

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назвал глобальное потепление одной из возможных причин обрушения дома в Сёрфсайде. Об этом сообщает Fox News.

При этом Байден отметил, что не имеет никаких твердых доказательств по поводу версий случившегося, но, есть предположения, что обрушение произошло из-за повышения уровня моря.

По его словам, многие выжившие говорили про последствия глобального потепления, хотя президент США не поднимал эту тему.

Байден вместе с супругой приехал в Сёрфсайд в четверг. В городе до сих пор продолжается поиск людей под завалами.

Спасательные работы были приостановлены 1 июля из-за угрозы обрушения сохранившейся части здания, сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левайн Кава.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло 24 июня. По последним данным, подтверждена гибель 18 человек. Судьба еще 145 человек остается неизвестной.

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