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Число погибших в результате обрушения здания во Флориде достигло 79

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате обрушения многоквартирного дома в городе Сёрфсайд во Флориде увеличилось в пятницу до 79 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на мэра округа Майами-Дейд Даниэллу Левин Кава.

По данным агентства, пропавшими на данный момент считается 61 человек. Со среды спасатели больше не рассчитывают найти под завалами живых людей, поскольку с момента обрушения прошло уже слишком много времени.

Как отмечает Associated Press, надежда найти выживших на некоторое время возродилась после сноса сохранившейся после обрушения части здания. Предполагалось, что люди могли уцелеть под завалами в так называемых воздушных карманах. После сноса спасатели смогли проникнуть во многие ранее недоступные зоны, но нашли только тела погибших.

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло 24 июня. По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте.

Здание было решено снести из-за приближения тропического шторма "Эльза", угрожавшего работающим на месте спасателям.

США Флорида Сёрфсайд

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