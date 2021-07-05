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В Тбилиси задержали 8 человек за беспорядки и насилие к журналистам

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В ходе беспорядков в Тбилиси, устроенных участниками акции против проведения "марша достоинства" в защиту прав ЛГБТ-сообщества, в административном порядке задержаны восемь человек, сообщили в МВД Грузии.

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В распространенном министерством заявлении также говорится, что на данном этапе выявлены факты насилия в отношении 55 человек, из которых 53 – представители СМИ.

В МВД также отмечают, что возбуждены уголовные дела по фактам насильственных действий в отношении журналистов и противозаконных действий в отношении офисов неправительственных организаций "Сирцхвилиа" ("Стыдно") и "Тбилиси прайд" (НПО, занимающаяся вопросами защиты прав ЛГБТ-сообщества), а также по факту инцидента возле здания одной из НПО, где предположительно из-за взрыва пиротехники пострадал один человек.

В ведомстве также сообщают, что для идентификации людей, участвовавших в насильственных действиях и нарушении закона, изучаются фото- и видеоматериалы, на которых запечатлены эти инциденты.

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Между тем, представители грузинской оппозиции в понедельник обвинили МВД в бездействии. "Полиция без реагирования наблюдала за тем, как бьют журналистов и прохожих. Этот факт нужно осудить", - заявил журналистам председатель оппозиционной парламентской фракции "Лело - Партнерство для Грузии" Бадри Джапаридзе.

"Конечно же, ответственность лежит на нынешнем правительстве Грузии, его главе (Ираклие Гарибашвили), заявления которого практически оказали подстрекающее воздействие на насильственные группы", - сказал он.

По его словам, ответственность лежит и на главе МВД Вахтанге Гомелаури, так как полиция, как он отметил, бездействовала и наблюдала за тем, как избивают на улицах прохожих.

Грузия Тбилиси

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