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На акции в Тбилиси задержали десятки агрессивных радикалов

Митинг завершился

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Акция против насилия на проспекте Руставели в Тбилиси, участие в которой во вторник приняли представители ряда оппозиционных партий, различных неправительственных организаций, ЛГБТ-сообщества и сочувствующих им граждан завершилась.

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Акция проходила под усиленной охраной полиции из-за попыток сотен агрессивно настроенных радикалов ее сорвать.

По сообщениям грузинских СМИ, полицией задержаны десятки человек, пытавшихся прорвать полицейский кордон. СМИ сообщают, что среди сотрудников полиции, в которых попадали камни, могут быть пострадавшие.

Что касается участников акции против насилия, включая представителей ЛГБТ-сообщества, то они покинули территорию под охраной полиции, многих вывозили на микроавтобусах из-за угрозы нападения со стороны агрессивно настроенных групп.

В МВД Грузии пока не уточнили сколько человек задержано в ходе акции в Тбилиси, а также о количестве пострадавших.

В воскресенье в Тбилиси на проспекте Руставели собрались несколько тысяч радикально настроенных людей и сорвали объявленный ЛГБТ-сообществом "Марш достоинства". Пострадали более 50 сотрудников СМИ. Прокуратура Грузии сообщила в понедельник, что на данном этапе троим задержанным по фактам нападений на журналистов лицам предъявлены обвинения в участии в групповом насилии. Им грозит тюремное заключение сроком от 4 до 6 лет.

По данным прокуратуры, на данном этапе признаны пострадавшими 23 человека, включая 17 журналистов и операторов телекомпаний.

5 июля в Тбилиси на фоне акций против шествия ЛГБТ-сообщества ножевое ранение получил турист из Польши. СМИ отмечали, что на него напал мужчина с ножом из-за серьги в ухе. Позже МВД сообщило о задержании напавшего на туриста. Прокуратура Грузии в понедельник сообщила, что задержанному предъявлено обвинение в попытке совершения убийства.

Грузия Тбилиси

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