Экстремальная жара в Великобритании продлится до пятницы

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Экстремально высокая температура в Великобритании продержится до пятницы, сообщает BBC News.

Общественное здравоохранение Англии продлило свое предупреждение о жаре до пятницы, когда температура в аэропорту Хитроу в Лондоне достигла отметки в 32,2 градуса, что сделало его самым жарким днем в году.

Национальная Служба Здравоохранения советует держаться подальше от солнца с 11:00 до 15:00, пить много жидкости и избегать чрезмерного употребления алкоголя и физических нагрузок в самые жаркие часы дня.

В некоторых частях Англии ожидаются грозы.

Предупреждение о жаре охватывает часть Уэльса, всю юго-западную Англию, часть южной и центральной Англии. Он будет действовать до четверга, когда температура, как ожидается, достигнет пика. В Северной Ирландии предупреждение о беспрецедентно высокой температуре действует с 08:00 по восточному времени в среду до 23:59 в пятницу.

Ранее,17 июля, в Северной Ирландии был зафиксирован температурный рекорд в 31,2 градуса. Самый жаркий день в году был зафиксирован и в других частях Великобритании: отметки в 30,7 градусов достигла температура в Линтон-он-Уз (Linton-on-Ouse) в Северном Йоркшире; в Уэльсе в Монмутшире (Monmouthshire) столбик термометра поднялся до 29 градусов, на юго-западе Шотландии 28,2 градусов были зарегистрированы в Дамфрисе.