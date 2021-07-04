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Власти Флориды решили снести сохранившиеся части обрушившейся 12-этажки

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Части многоквартирного жилого дома в городе Сёрфсайд (Флорида), сохранившиеся после частичного обрушения здания, решено снести ради безопасности спасателей, сообщает CNN.

Как заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, поисково-спасательные работы на месте обрушения будут приостановлены до соответствующего разрешения официальных лиц. Она не назвала дату сноса, но власти ранее говорили о планах снести сохранившиеся части уже в воскресенье, поскольку к побережью Флориды приближается ураган "Эльза".

Также Левин Кава сообщила, что на данный момент подтверждена смерть 24 человек, 121 пока считается пропавшим без вести.

"Би-би-си" между тем отмечает, что Левин Кава, подписывая в пятницу указ о сносе, говорила, что снос здания планируется не раньше конца июля. Позднее, когда стало известно о надвигающемся урагане, она заявила, что семьи пропавших без вести были проинформированы о решении, и "они понимают".

Частичное обрушение здания в Сёрфсайде произошло десять дней назад. Операция по-прежнему официально считается поисково-спасательной. В первые часы после происшествия спасатели извлекли более 30 выживших, но после, по наблюдению "Би-би-си", ни одного человека не нашли живым.

Мэр Сёрфсайда Чарльз Беркетт пояснил, что из-за урагана, который должен достичь берегов Флориды в начале следующей недели, сохранившиеся части здания могут рухнуть. Контролируемый снос, по его мнению, позволит спасателям вести поисково-спасательную операцию, не опасаясь, что на них рухнет дом.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что снос здания полностью оплатят власти штата. Он поддержал снос здания, назвав это решение "разумным поступком". По словам Десантиса, директор отдела управления чрезвычайными ситуациями Флориды Кевин Гатри сказал ему, что снос может быть произведен за 36 часов, так что приостановка поисково-спасательных работ будет "минимальной".

Обрушение дома в Сёрфсайде произошло ночью 24 июня. Вскоре после инцидента стало известно, что проверка в 2018 году выявила "серьезные структурные повреждения" здания. На момент обрушения начался ремонт кровли.

1 июля на месте трагедии побывал президент США Джо Байден с супругой. Он поблагодарил спасателей за их труд и встретился с родственниками тех, кто был в здании в момент обрушения. Позже он предположил, что обрушение произошло из-за повышения уровня моря вследствие глобального изменения климата.

США Флорида Сёрфсайд

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