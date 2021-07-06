Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:27Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 158 258+376 427

Париж, Берлин и Лондон призвали Иран не производить обогащенный металлический уран

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Планы Ирана по производству обогащенного металлического урана ставят под угрозу переговоры в Вене по иранскому атому, заявили во вторник главы МИД Франции, ФРГ и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб.

"Мы решительно призываем Иран прекратить всю деятельность, которая идет в нарушение СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), и сделать это незамедлительно", - говорится в заявлении трех министров.

По их мнению, своими действиями Тегеран ставит под угрозу успех переговоров в Вене.

Ранее европейские СМИ сообщили со ссылкой на доклад главы организации Рафаэля Гросси, что Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по производству обогащенного до 20% металлического урана.

Предположительно, что Иран будет проводить такие работы в лаборатории в городе Эсфахан. Цель этого процесса, по версии иранской стороны, - произвести топливо для исследовательского реактора.

В докладе МАГАТЭ, представленном государствам-членам агентства, организация описывает этот план как многоступенчатый процесс и предполагает, что для производства обогащенного металлического урана потребуется время.

В Вене Иран и международные посредники стремятся договориться об условиях, на которых США вернутся в СВПД, а также о возвращении Тегерана к выполнению своих обязательств.

Иран СВПД Франция Великобритания Германия

Новости по теме

Новости

Росатом готов к переговорам с инвесторами по проекту Балтийской АЭС

Таллин счел "постановкой" задержание эстонского консула в Петербурге

Во Франции всерьез обеспокоены штаммами COVID "дельта" и "эпсилон"

Во Франции всерьез обеспокоены штаммами COVID "дельта" и "эпсилон"

В Средиземное море зашел еще один британский авианосец

В Средиземное море зашел еще один британский авианосец

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO

Сервис такси Didi не послушался совета регулятора отложить IPO

В Абхазии российскую туристку и троих ее детей унесло в море

Военные РФ провели учения в Таджикистане на фоне обострения обстановки в Афганистане

Пандемия коронавируса

В Турции выявлены три случая заражения штаммом COVID "дельта плюс"

Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Болгария ужесточила правила въезда для россиян с прививкой от COVID-19

Bugatti будут владеть хорватская Rimac и Porsche

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');