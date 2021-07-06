Париж, Берлин и Лондон призвали Иран не производить обогащенный металлический уран

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Планы Ирана по производству обогащенного металлического урана ставят под угрозу переговоры в Вене по иранскому атому, заявили во вторник главы МИД Франции, ФРГ и Великобритании Жан-Ив Ле Дриан, Хайко Маас и Доминик Рааб.

"Мы решительно призываем Иран прекратить всю деятельность, которая идет в нарушение СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - ИФ), и сделать это незамедлительно", - говорится в заявлении трех министров.

По их мнению, своими действиями Тегеран ставит под угрозу успех переговоров в Вене.

Ранее европейские СМИ сообщили со ссылкой на доклад главы организации Рафаэля Гросси, что Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о планах по производству обогащенного до 20% металлического урана.

Предположительно, что Иран будет проводить такие работы в лаборатории в городе Эсфахан. Цель этого процесса, по версии иранской стороны, - произвести топливо для исследовательского реактора.

В докладе МАГАТЭ, представленном государствам-членам агентства, организация описывает этот план как многоступенчатый процесс и предполагает, что для производства обогащенного металлического урана потребуется время.

В Вене Иран и международные посредники стремятся договориться об условиях, на которых США вернутся в СВПД, а также о возвращении Тегерана к выполнению своих обязательств.