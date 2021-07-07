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Посольство РФ отвергло данные СМИ о российской кибератаке на Нацкомитет республиканцев

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Посольство России в США отреагировало на публикацию агентства Bloomberg о том, что хакеры, предположительно, связанные с российской внешней разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.

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"Обратили внимание на публикацию в Bloomberg от 6 июля о якобы взломе "российскими правительственными хакерами" компьютерных систем Национального комитета республиканской партии. Решительно отвергаем подобные измышления", - говорится в заявлении посольства в фейсбуке.

Дипломаты заявили, что в партии опровергли факт кибернападения и что "никаких доказательств того, что атака имела место - нет".

"В этой связи призываем журналистов издания вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения", - говорится в заявлении.

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Дипломаты напомнили, что в ходе саммита президентов России и США в Женеве тематика кибербезопасности заняла одно из центральных мест.

"Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают", - добавили в посольстве.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что хакеры из группировки, известной как АРТ29 и Cozy Bear, предположительно, связанные с российской разведкой, взломали компьютерную систему Национального комитета Республиканской партии США.

По их информации, атака была осуществлена через компанию Synnex на прошлой неделе.

В 2016 году хакеров из АРТ29 (Cozy Bear) в США обвиняли во взломе серверов Национального комитета Демократической партии. В начале 2021 года этих же хакеров власти США обвинили в масштабной атаке на компанию SolarWinds.

Агентство привело заявление представителя Национального комитета Республиканской партии, который назвал не соответствующими действительности данные о том, что хакеры получили доступ к компьютерной системе комитета. Позднее глава аппарата сотрудников комитета Ричард Уолтерс сообщил, что в выходные в партии узнали о взломе стороннего провайдера Synnex, но сразу заблокировали доступ аккаунтов Synnex к облачным сервисам республиканцев, и злоумышленники не смогли получить доступ к данным.

США Россия Synnex АРТ29 Cozy Bear

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