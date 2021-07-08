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В Абхазии найдено тело утонувшего во время шторма туриста из Саратова

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС Абхазии обнаружили близ морского побережья Гагры тело утонувшего 4 июля туриста из Саратова Павла Данькова.

"Тело утонувшего туриста Данькова доставлено в морг Гагрской районной больницы", - говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомства республики.

Отмечается также, что МЧС готовит соответствующие документы по транспортировке погибшего в Россию.

Даньков утонул на глазах у очевидцев, они не смогли оказать ему помощь, так как высота волн достигала трех метров.

С начала июля в Абхазии произошли сразу несколько трагедий с отдыхающими из России. На следующий день после гибели жителя Саратова в Гагре утонул еще один мужчина - 21-летний житель Пятигорска.

6 июля в море унесло женщину из Санкт-Петербурга и ее троих детей. Мальчика 5-ти лет и 7-летнюю девочку удалось спасти, но их трехлетний брат был найден мертвым. Мать абхазские спасатели ищут до сих пор.

По данным спасательного ведомства, во время нынешнего сезона в республике произошло около 10 несчастных случаев на воде.

МЧС Абхазии просит жителей республики и гостей Абхазии быть крайне осторожными, ни в коем случае не предпринимать рискованных попыток купаться в море во время в шторма.

Абхазия Саратов Гагра

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