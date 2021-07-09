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Подозреваемых в убийстве президента Гаити задержали в посольстве Тайваня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Посольство Тайваня в Гаити сообщило, что 11 подозреваемых в убийстве гаитянского президента Жовенеля Моиза были задержаны не его территории.

В миреК убийству президента Гаити оказались причастны колумбийские военные в отставкеЧитать подробнее

"Полиция начала операцию около 16 часов (четверга по местному времени, 00:00 мск пятницы - ИФ) и успешно арестовала 11 подозреваемых", - сообщили в посольстве, добавив, что оно согласилось на запрос полиции об обыске на территории "без колебаний".

Гаити - одна из стран, которые признают Тайвань как самостоятельное государство и поддерживают с ним дипотношения.

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была ранена, сообщило гаитянское правительство в среду.

Группа вооруженных наемников, принимавшая участие в убийстве президента Моиза, состояла из 26 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения, сообщили власти ранее власти Гаити. Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что, по предварительной информации, колумбийцы, участвовавшие в убийстве гаитянского лидера, - отставные военнослужащие страны. Он заверил, что Колумбия примет участие в расследовании.

Тайвань Гаити Жовенель Моиз

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