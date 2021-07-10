Кот выжил после обрушения многоэтажки в Сёрфсайде

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Кот обнаружен живым после обрушения жилого многоквартирного дома в городе Сёрфсайд во Флориде, произошедшего более двух недель назад, сообщает NPR.

Кот по кличке Бинкс жил на девятом этаже. Как рассказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава, волонтеры нашли кота в четверг рядом с завалами и доставили в приют, где животное удалось идентифицировать.

Хозяева Бинкса выжили. Они увидели в фейсбуке объявление и пришли в приют проверить, не их ли кота нашли волонтеры, и оказалось, что это действительно их животное.

Обрушение высотного многоквартирного жилого дома в Сёрфсайде произошло ночью 24 июня. По последним данным, подтверждена смерть 79 человек. Еще 61 человек официально считается пропавшим без вести, однако спасатели со среды не надеются найти под завалами выживших.

Причина обрушения здания не установлена. По мнению инженеров, составлявших отчет о здании в 2018 году, конструкция имела "серьезные структурные повреждения" и нуждалась в ремонте. Ведется расследование.